На Ставрополье фабрику оштрафовали за антикоррупционное нарушение
В Ставропольском крае макаронную фабрику привлекли к административной ответственности за несоблюдение порядка трудоустройства бывшего сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры.
По данным правоохранителей, организация приняла на работу бывшего госслужащего, но не уведомила об этом прежнего работодателя. Такое уведомление необходимо направлять после заключения трудового договора в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.
По инициативе прокуратуры в отношении юридического лица возбудили дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Организации назначили штраф в 100 тыс. руб.
Исполнение наказания находится на контроле прокуратуры.