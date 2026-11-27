Бывший первый замминистра обороны Цаликов обжаловал приговор
Защита бывшего первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова, осужденного на десять лет за взятки и растрату 6,6 млрд руб., обжаловала приговор. Согласно картотеке Мосгорсуда, жалоба поступила 25 ноября. Дата рассмотрения пока не назначена.
Цаликов признан виновным в 12 эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК) на 6,581 млрд руб., а также в легализации части похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК) в размере более 500 млн руб. и двух эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК). Ключевое обвинение бывшего первого замминистра обороны в растрате касалось поставок в армию вещевого имущества, в том числе несессеров, по заключенным между АО «Военторг» и Минобороны в 2019–2023 годах договорам. Следствие установило, что стоимость поставок была завышена на 30–40%. Цаликов вину отрицал. Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор 19 ноября.