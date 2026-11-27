«Он одинаково удобен для семейных поездок, деловых маршрутов, а также для перевозки крупногабаритных вещей, что делает его идеальным выбором для людей с активным образом жизни. Эта модель прекрасно подходит как для коротких поездок по городу, так и для длительных путешествий на дальние расстояния»,— рассказывают в JAC Центр Квазар.