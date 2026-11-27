Для бизнеса и активного образа жизни
JAC RF8 удобен для поездок с семьей, деловых маршрутов и перевозки грузов
Минивэн JAC RF8 представляет собой продуманное пространство, которое легко адаптируется под разные задачи и потребности пользователей. Основной акцент в его конструкции сделан на комфорт пассажиров и гибкость салона, что позволяет сделать каждую поездку максимально приятной.
«Он одинаково удобен для семейных поездок, деловых маршрутов, а также для перевозки крупногабаритных вещей, что делает его идеальным выбором для людей с активным образом жизни. Эта модель прекрасно подходит как для коротких поездок по городу, так и для длительных путешествий на дальние расстояния»,— рассказывают в JAC Центр Квазар.
Компоновка RF8 по формуле «2-2-3» подразумевает наличие в салоне раздельных кресел второго ряда с оттоманками, что обеспечивает удобство и возможность расслабиться во время поездки. Трансформируемый третий ряд сидений позволяет быстро менять конфигурацию пространства, предлагая множество вариантов расстановки, что особенно удобно для перевозки различных грузов или при необходимости разместить больше пассажиров.
Габариты автомобиля составляют 5215 х 1895 х 1830 мм, что обеспечивает простор внутри салона и делает возможным задействовать вместительный багажник даже при полной загрузке пассажирами. А при трансформации третьего ряда салон легко увеличивает грузовое пространство, подходящее для перевозки техники, мебели или длинных предметов.
Под капотом JAC RF8 установлен высокоэффективный 2.0-литровый бензиновый двигатель, развивающий мощность в 236 л. с. Этот мощный агрегат работает в паре с современной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая не только уверенный разгон и отличную динамику в городе, но и комфортное движение по трассе.
Автомобиль JAC RF8 оснащен набором из 27 систем активной безопасности, которые играют важную роль в предотвращении аварийных ситуаций на дороге. Эти системы включают, но не ограничиваются, системами контроля устойчивости, интеллектуальным адаптивным круиз-контролем, а также передовыми технологиями, такими как система кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси» и системой распознавания дорожных знаков.
«JAC RF8 — это минивэн с продуманной трансформацией салона, предлагающий просторный интерьер, изменяемый объем багажника, мощный двигатель и высокий уровень комфорта, функциональности и безопасности. Он идеально подходит для бизнеса и активного образа жизни, оставаясь комфортным автомобилем на каждый день»,— резюмируют в JAC Центр Квазар.
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