Прокуратура проверит сообщения об избиении школьника в Севастополе
Прокуратура Гагаринского района Севастополя организовала проверку после сообщений о возможном избиении 12-летнего школьника сотрудницей школы №23. Поводом стали обращение матери ребенка, а также публикации в социальных сетях и СМИ, передает пресс-служба прокуратуры города.
По словам женщины, инцидент произошел 23 ноября. Она утверждает, что сотрудница школы, работавшая уборщицей, сначала оскорбила мальчика в присутствии одноклассников, а затем схватила его за одежду, повалила на пол и стала душить. По утверждению матери, у ребенка обнаружили синяки, ссадины, ушибы и отек голосовых связок. Врачи рекомендовали ему в течение месяца не напрягать голос.
Мать школьника также заявила, что после произошедшего сын боится возвращаться в учебное заведение, а сотрудница продолжает там работать. По ее словам, руководство школы с семьей не связывалось.
Прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об образовании, в том числе требований по обеспечению безопасности учеников во время пребывания в школе. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Официального подтверждения изложенным матерью обстоятельствам произошедшего пока нет.