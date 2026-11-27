По словам женщины, инцидент произошел 23 ноября. Она утверждает, что сотрудница школы, работавшая уборщицей, сначала оскорбила мальчика в присутствии одноклассников, а затем схватила его за одежду, повалила на пол и стала душить. По утверждению матери, у ребенка обнаружили синяки, ссадины, ушибы и отек голосовых связок. Врачи рекомендовали ему в течение месяца не напрягать голос.