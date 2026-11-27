Летевший в Петербург самолет приземлился в Хельсинки из-за угрозы БПЛА
Рейс авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Санкт-Петербург, был вынужден приземлиться в аэропорту Хельсинки, сообщила служба береговой охраны Финского залива в соцсети X. В петербургском аэропорту ограничивали посадку из-за угрозы БПЛА.
После дозаправки лайнер вылетел в Стамбул. Агентство Yle уточняет, что аэропорт Хельсинки-Вантаа входит в число запасных аэродромов, закрепленных в планах полетов некоторых авиакомпаний для перенаправки рейсов при неблагоприятных условиях или нештатных ситуациях.
Ленинградская область сегодня ночью подверглась массированной атаке беспилотников. Аэропорт Пулково около пяти часов работал с ограничениями. Над регионом было сбито более 40 дронов. В Санкт-Петербурге пострадала женщина.