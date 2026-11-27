«Там, где туристов привлекает море или горы, либо минеральные источники, рано или поздно появляются желающие иметь квартиру в этом месте. А с ними — и девелоперы, начинающие предлагать такой продукт, причем по ценам, которые бодро растут с каждым годом. Остальная “вторичка”, даже если она не новая, тоже начинает подтягиваться поближе к этой планке»,— резюмировал гендиректор портала Павел Луценко.