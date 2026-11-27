Для покупки «однушки» в Удмуртии нужно откладывать всю зарплату почти 4,5 года
На вторичном рынке недвижимости цена на такое жилье превышает 4 млн рублей
Житель Удмуртии сможет накопить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке недвижимости за 4,4 года при условии, что будет ежемесячно откладывать на эту цель всю свою зарплату. По данным портала «Мир квартир», стоимость такого жилья в республике сейчас составляет 4,3 млн руб. Средняя зарплата — 81,6 тыс. руб.
Удмуртия заняла 34-е место среди регионов России по сроку (от меньшего к большему). В среднем по стране он составляет 3,9 года. при зарплате 103 тыс. руб. и цене за «однушку» 4,8 млн руб.
Дольше всего копить на однокомнатную квартиру придется в Севастополе, где при низких зарплатах фиксируются высокие цены на жилье, — 10,8 года. Обратная ситуация в Магаданской области, где показатель составляет 2 года.
«Там, где туристов привлекает море или горы, либо минеральные источники, рано или поздно появляются желающие иметь квартиру в этом месте. А с ними — и девелоперы, начинающие предлагать такой продукт, причем по ценам, которые бодро растут с каждым годом. Остальная “вторичка”, даже если она не новая, тоже начинает подтягиваться поближе к этой планке»,— резюмировал гендиректор портала Павел Луценко.