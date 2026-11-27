Приговор фигурантам вынес Ленинский районный суд Самары в мае 2026 года. Олег Бойко был признан виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Семеро других фигурантов — Дмитрий Зинин, Алексей Мамыкин, Иван Дахно, Евгений Луговой, Алексей Палушкин, Наталья Фроловская и Елена Тютюнник — были признаны виновными по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ и получили от 4 до 8 лет со штрафами. Апелляционная инстанция оставила в силе наказание, назначенное всем, за исключением Дмитрия Зинина: назначенный ему штраф уменьшен до однократной суммы взятки — 1,15 млн руб.