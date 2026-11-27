Оставлен в силе приговор за многомиллионные взятки экс-главе самарского ГУ МЧС
Самарский областной суд оставил в силе приговор бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко и семи его сообщникам. Решение принято в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.
Судебная коллегия по уголовным делам облсуда постановила не менять наказание Олегу Бойко в виде 11 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 293,9 млн руб. Аналогичное решение принято в отношении других осужденных по делу: четверых бывших подчиненных экс-главы ведомства, одного чиновника администрации города и двух руководительниц ГК «Витязь», оказывающей услуги в сфере обеспечения безопасности.
Приговор фигурантам вынес Ленинский районный суд Самары в мае 2026 года. Олег Бойко был признан виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Семеро других фигурантов — Дмитрий Зинин, Алексей Мамыкин, Иван Дахно, Евгений Луговой, Алексей Палушкин, Наталья Фроловская и Елена Тютюнник — были признаны виновными по ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ и получили от 4 до 8 лет со штрафами. Апелляционная инстанция оставила в силе наказание, назначенное всем, за исключением Дмитрия Зинина: назначенный ему штраф уменьшен до однократной суммы взятки — 1,15 млн руб.
Кроме того, суд постановил, что Наталья Фроловская будет отбывать срок в колонии общего режима, а не строгого. Все остальное, включая квалификацию действий осужденных и приговор Бойко, осталось прежним.