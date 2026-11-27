FT узнала о нехватке ресурсов у оборонного сектора США из-за дата-центров
Аэрокосмическим и оборонным компаниям США стало сложнее находить работников и производственные ресурсы из-за бума строительства центров обработки данных (ЦОД) для искусственного интеллекта (ИИ), пишет Financial Times (FT). Конкуренция с технологическими гигантами усилила нагрузку на отрасль, уже столкнувшуюся с ростом спроса со стороны авиаперевозчиков и военных.
Глава американской Ассоциации аэрокосмической промышленности Эрик Фэннинг объяснил ограниченное влияние отрасли на поставщиков небольшими объемами выпуска. «Мы не закупаем в таких объемах, как производители потребительской электроники, дата-центры или автопром»,— сказал он FT. Выручка сектора в 2025 году при этом приблизилась к $1 трлн.
По словам господина Фэннинга, спрос на ИИ привел к подорожанию чипов памяти, а выпуск передовых микросхем оттянул мощности от устаревших моделей, используемых отраслью. Представитель инженерно-строительной компании BRPH Эндрю Либи сообщил, что застройщики ЦОДов также теснят аэрокосмические и оборонные компании в конкуренции за подрядчиков, сталь и оборудование для заводов.