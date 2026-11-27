Глава американской Ассоциации аэрокосмической промышленности Эрик Фэннинг объяснил ограниченное влияние отрасли на поставщиков небольшими объемами выпуска. «Мы не закупаем в таких объемах, как производители потребительской электроники, дата-центры или автопром»,— сказал он FT. Выручка сектора в 2025 году при этом приблизилась к $1 трлн.