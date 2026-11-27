После аварии сухогруза на Рыбинском водохранилище возбудили уголовное дело
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после посадки сухогруза на мель на Рыбинском водохранилище в Ярославской области. Об этом сообщили в ведомстве.
23 ноября сухогруз с грузом пшеницы, следовавший из Тольятти в Санкт-Петербург, сел на мель на 451-м километре судового хода в Пошехонском муниципальном округе. В результате судно получило пробоину в нижней части корпуса и накренилось. По предварительной оценке следствия, ущерб от происшествия превысил 1 млн руб.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Следователи проводят мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что сухогруз «ВолгоДон 5043» сел на мель после столкновения с подводным камнем. Как сообщало региональное управление МЧС, в балластные отсеки начала поступать вода, однако ее уровень в трюме не увеличивался. Пострадавших и угрозы разлива топлива не было. Для помощи судну направили сухогруз «ВолгоДон 217» и буксир «Шлюзовой 111».
Специалисты Росприроднадзора планировали взять пробы воды возле севшего на мель судна, чтобы проверить ее на наличие токсичных веществ. Спасательные работы к тому времени были приостановлены из-за ухудшения погодных условий.