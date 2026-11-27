23 ноября сухогруз с грузом пшеницы, следовавший из Тольятти в Санкт-Петербург, сел на мель на 451-м километре судового хода в Пошехонском муниципальном округе. В результате судно получило пробоину в нижней части корпуса и накренилось. По предварительной оценке следствия, ущерб от происшествия превысил 1 млн руб.