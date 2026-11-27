На Ставрополье возбудили два уголовных дела в отношении экс-директора детского дома
В Кочубеевском округе бывшего директора детского дома подозревают в мошенничестве и присвоении более 520 тыс. руб. бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
По данным ведомства, с марта по декабрь 2024 года руководитель фиктивно устроила на должность помощника воспитателя сестру одного из подчиненных. Женщина фактически не работала, а начисленную ей зарплату директор присваивала.
Кроме того, следствие считает, что с января 2020 года по декабрь 2024 года экс-директор премировала семь сотрудников, после чего требовала передавать ей выплаты и часть заработной платы. Ущерб оценили в более 520 тыс. руб.
Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган. В отношении бывшего руководителя возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения).
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.