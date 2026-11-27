В Ставропольском крае на 1 октября действовали 1 915 автосервисов. За девять месяцев число участников рынка увеличилось на 55, или на 2,96%. Годом ранее прирост за аналогичный период составлял 4,47%. В годовом выражении количество автосервисов в регионе выросло на 92 субъекта, или на 5,05%. На фоне более сдержанной динамики Ставрополье опустилось в общероссийском рейтинге с 19-го на 20-е место.