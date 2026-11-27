Кубань вошла в топ-4 регионов России по числу автосервисов
Краснодарский край по состоянию на 1 октября 2026 года занимал четвертое место в России по количеству автосервисов. В регионе работали 5,6 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей. С начала года их число увеличилось на 3,37%, до 5 555. Такие данные «Эксперту Юг» предоставили аналитики проекта «Контур.Фокус».
За январь—сентябрь в крае зарегистрировали 181 нового участника рынка — юридическое лицо или индивидуального предпринимателя. При этом темпы расширения отрасли замедлились. За аналогичный период прошлого года число автосервисов увеличилось на 4,47%, или на 227 субъектов. В целом за год — с октября 2025-го по октябрь 2026 года — прирост составил 251 участника, или 4,73%.
Динамика на Кубани оказалась ниже среднероссийской: по стране количество автосервисов за девять месяцев выросло на 3,93%. По общему числу участников рынка Краснодарский край уступает только Москве, где насчитывается 10 310 автосервисов, Московской области (8 798) и Санкт-Петербургу (6 236). В первую десятку также вошли Ростовская область (4 092), Татарстан, Свердловская область, Башкортостан, Челябинская и Нижегородская области.
В Ставропольском крае на 1 октября действовали 1 915 автосервисов. За девять месяцев число участников рынка увеличилось на 55, или на 2,96%. Годом ранее прирост за аналогичный период составлял 4,47%. В годовом выражении количество автосервисов в регионе выросло на 92 субъекта, или на 5,05%. На фоне более сдержанной динамики Ставрополье опустилось в общероссийском рейтинге с 19-го на 20-е место.