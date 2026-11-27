В июне 2024 года Григорий получил от призывника 700 тыс. руб., из которых 100 тыс. оставил себе, а остальные 600 тыс. передал Каляуш. Она удержала 25 тыс. руб. и перечислила оставшиеся 575 тыс. Закалюжному. Тот оставил себе 125 тыс. руб., а 450 тыс. передал Багдасу. Последний, как установил суд, не собирался передавать деньги сотрудникам военкомата, поскольку не имел такой возможности, и намеревался распорядиться ими по собственному усмотрению.