В Краснодаре осудили участников схемы взяток за освобождение от призыва
Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор четырем участникам схемы по организации передачи взятки сотрудникам военного комиссариата Ейска за незаконное освобождение призывника от службы в армии. Осужденным назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от двух лет условно до четырех лет десяти месяцев колонии общего режима, а также штрафы, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Как установил суд, в 2024 году Виталий Григорий, Владислава Каляуш и Алексей Закалюжный договорились за вознаграждение организовать передачу денег должностным лицам военкомата. Для реализации схемы они привлекли Георгия Багдаса, который заявил о возможности передать средства сотрудникам комиссариата.
В июне 2024 года Григорий получил от призывника 700 тыс. руб., из которых 100 тыс. оставил себе, а остальные 600 тыс. передал Каляуш. Она удержала 25 тыс. руб. и перечислила оставшиеся 575 тыс. Закалюжному. Тот оставил себе 125 тыс. руб., а 450 тыс. передал Багдасу. Последний, как установил суд, не собирался передавать деньги сотрудникам военкомата, поскольку не имел такой возможности, и намеревался распорядиться ими по собственному усмотрению.
Участников схемы задерживали поэтапно при передаче денежных средств сотрудниками ФСБ. Григорий, Каляуш и Закалюжный признаны виновными в покушении на посредничество во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере. Багдас осужден за покушение на мошенничество.
Григорию назначили штраф в размере 2,1 млн руб., Каляуш — 1,8 млн руб., Закалюжному — 1,15 млн руб. Багдас должен выплатить 80 тыс. руб. Приговор Советского районного суда Краснодара проверен в апелляционном порядке и вступил в законную силу.