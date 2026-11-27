В Эстонии предупредили о возможной угрозе налета БПЛА на юге страны
Силы обороны Эстонии предупредили жителей юга и юго-востока страны о возможной «угрозе дронов», передает ERR. В воздух поднялись истребители НАТО, сообщили телерадиокомпании в вооруженных силах.
Предупреждение поступило в 06:41. Оно касалось шести уездов: Йыгеваского, Пылваского, Тартуского, Валгаского, Вильяндиского и Выруского. Сейчас угроза БПЛА снята.
В ночь на пятницу Вооруженные силы Украины атаковали Ленинградскую область. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что с начала ночи над регионом силы ПВО уничтожили 45 дронов. В администрации Санкт-Петербурга сообщили, что при ударах была повреждена жилая многоэтажка. Пострадал один человек.
МИД России ранее утверждал, что Эстония негласно разрешает украинским дронам пролетать через свое воздушное пространство для ударов по российскому Северо-Западу. Премьер Эстонии Кристен Михал вскоре заявил, что республика не будет позволять использовать свое небо для атак ни одной стране, в том числе Украине.