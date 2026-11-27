JAC T8 PRO возвращается на российский рынок
Пикап представлен с расширенным оснащением и двумя вариантами двигателей
Компания JAC Motors объявляет о возобновлении продаж пикапа JAC T8 PRO на российском рынке с 1 октября 2026 года. Модель возвращается с расширенным оснащением и двумя вариантами двигателей на выбор.
Рамный пикап JAC T8 PRO одинаково удобен для работы и повседневных поездок. Автомобиль предлагается с 2,0-литровым дизелем или 2,4-литровым бензиновым турбомотором. Обе версии оснащены 6-ступенчатой механической коробкой передач и системой подключаемого полного привода part-time. Водитель самостоятельно выбирает передачу и подключает переднюю ось в зависимости от дорожных условий.
Габариты автомобиля составляют 5325 1880 1830 мм, колесная база — 3090 мм. Дорожный просвет достигает 210 мм, углы въезда и съезда — 30,9° и 23,3° соответственно. Грузовая платформа размером 1520 1520 470 мм имеет защитное покрытие и четыре петли для крепления груза. Грузоподъемность пикапа в 900 кг позволяет перевозить инструменты, материалы и снаряжение для работы или отдыха.
В оснащение JAC T8 PRO входят светодиодные фары и дневные ходовые огни, зеркала с электрорегулировкой, обогревом и электроскладыванием, люк с электроприводом, подогрев передних сидений и двухзонная система кондиционирования. Мультимедийная система с 10,4-дюймовым сенсорным экраном поддерживает проводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Для удобства водителя предусмотрены система кругового обзора 360°, передние и задние датчики парковки, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой и круиз-контроль. За безопасность отвечают фронтальные подушки, ABS, EBD, системы стабилизации и противобуксовки, помощь при трогании на подъёме и контроль давления в шинах.
«Обе версии получили переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и задний неразрезной мост на рессорах. В оснащение также входят механическая блокировка заднего дифференциала, дисковые тормоза и электронный стояночный тормоз. Рамная конструкция JAC T8 PRO, механическая трансмиссия и рессорная задняя подвеска определяют его практичный характер и функциональность для ежедневной эксплуатации»,— рассказали в JAC Центр Квазар.
Цена JAC T8 PRO начинается от 3 130 000 руб. Информацию о наличии автомобилей и условиях покупки можно получить у официальных дилеров JAC Motors.
ООО Квазар ОГРН 1257700354867 117546, город Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 34 стр. 2, помещ. 5Реклама.