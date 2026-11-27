В оснащение JAC T8 PRO входят светодиодные фары и дневные ходовые огни, зеркала с электрорегулировкой, обогревом и электроскладыванием, люк с электроприводом, подогрев передних сидений и двухзонная система кондиционирования. Мультимедийная система с 10,4-дюймовым сенсорным экраном поддерживает проводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. Для удобства водителя предусмотрены система кругового обзора 360°, передние и задние датчики парковки, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой и круиз-контроль. За безопасность отвечают фронтальные подушки, ABS, EBD, системы стабилизации и противобуксовки, помощь при трогании на подъёме и контроль давления в шинах.