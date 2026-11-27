Тела основателей сети магазинов «Четыре лапы» Андрея и Марины Цыпиных, погибших в аварии в Чили, пока не могут репатриировать в Россию, сообщила «РИА Новости» местная прокуратура. Для этого необходимо идентифицировать личности научными методами.