Тела основателей «Четырех лап» пока не могут репатриировать в Россию
Тела основателей сети магазинов «Четыре лапы» Андрея и Марины Цыпиных, погибших в аварии в Чили, пока не могут репатриировать в Россию, сообщила «РИА Новости» местная прокуратура. Для этого необходимо идентифицировать личности научными методами.
«С учетом характера происшествия и обстоятельств гибели необходимо провести ряд процедур, которых требует служба судебной медицины для установления личностей погибших научными методами»,— объяснили агентству в надзорном ведомстве. Когда процесс завершится, не уточняется.
Гибель супругов «Ъ» ранее подтвердили в компании. Они ехали в туристическом микроавтобусе из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес. Двигаясь на 160-м км трассы № 9, машина врезалась в грузовик, ехавший по встречной полосе. Водителю предъявили обвинение в непредумышленном убийстве и поместили под домашний арест.