Акции ЦИАН упали на 5,5% на сообщении о смене состава акционеров компании
Акции ЦИАН на торгах Мосбиржи в 11:26 снизились на 5,49% — до 850,8 руб. за штуку. Так бумаги компании отреагировали на изменение состава акционеров.
ООО «Технологии недвижимости» Левана Назарова приобрело 21,97% акций ЦИАН. Еще 21,41% компании купила инвестиционная группа «Атон». Из акционерного капитала полностью вышли структуры Дмитрия Крюкова (32,99%), Дмитрия Демина (7,16%) и Максима Мельникова (6,24%). «Ъ» оценивал стоимость купленного господином Назаровым пакета в 14-15 млрд руб.