В Орске двое налетчиков с битами и «пистолетом» отобрали у мужчины ВАЗ-2114
Кроме машины потерпевший лишился документов на нее
Два жителя Орска предстанут перед судом по обвинению в разбое. По версии следствия, в марте 2026 года они напали на мужчину, угрожали ему и забрали автомобиль стоимостью более 190 тыс. руб. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел на ул. Горького в Орске. Фигуранты вооружились деревянными палками, битами и предметом, похожим на пистолет, которыми угрожали потерпевшему. После этого они забрали его автомобиль ВАЗ-2114 и документы на машину.
В отношении предполагаемых преступников было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов в качестве оружия). В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы переданы на рассмотрение в суд.