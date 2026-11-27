«Для нас цифровизация — это не просто внедрение отдельных программных решений, а комплексная работа по совершенствованию процессов. Технологии должны давать практический результат: помогать контролировать каждый этап строительства, оперативно получать информацию о ходе работ, повышать качество управления проектами и обеспечивать надежность эксплуатации готовых объектов. Вхождение в ТОП-10 российских девелоперов подтверждает, что выбранное направление развития соответствует современным требованиям отрасли», — отметили представители строительно-инвестиционной корпорации.