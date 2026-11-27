«Девелопмент-ЮГ» вошла в ТОП-10 девелоперов России по уровню цифровизации строительных процессов
Корпорация «Девелопмент-ЮГ» вошла в ТОП-10 российских девелоперов по уровню цифровизации процессов строительства и эксплуатации недвижимости. В профессиональном исследовании приняли участие 85 девелоперских компаний из 34 регионов России. Оценка проводилась по шести ключевым параметрам, отражающим уровень внедрения цифровых технологий в управление строительными проектами.
Результат подтверждает высокий уровень технологического развития компании и системный подход к цифровизации всех этапов работы с недвижимостью — от организации строительных процессов до последующей эксплуатации объектов.
Цифровизация становится одним из ключевых направлений развития строительной отрасли. Современные технологические решения позволяют девелоперам повышать прозрачность процессов, эффективнее управлять ресурсами, контролировать сроки и качество выполнения работ, а также совершенствовать взаимодействие между всеми участниками строительного проекта.
В «Девелопмент-Юг» цифровые инструменты рассматривают как важную составляющую операционной эффективности бизнеса.
«Для нас цифровизация — это не просто внедрение отдельных программных решений, а комплексная работа по совершенствованию процессов. Технологии должны давать практический результат: помогать контролировать каждый этап строительства, оперативно получать информацию о ходе работ, повышать качество управления проектами и обеспечивать надежность эксплуатации готовых объектов. Вхождение в ТОП-10 российских девелоперов подтверждает, что выбранное направление развития соответствует современным требованиям отрасли», — отметили представители строительно-инвестиционной корпорации.
Участие в исследовании компаний из 34 регионов России позволило оценить уровень цифровой зрелости девелоперского сектора в масштабах страны. Попадание «Девелопмент-Юг» в десятку лидеров стало признанием системной работы компании по внедрению и развитию технологических решений в строительстве и эксплуатации недвижимости.
Корпорация продолжит развивать цифровые инструменты, направленные на повышение эффективности строительных процессов и качества реализуемых проектов.
ООО СИК «Девелопмент-Юг», ИНН 2308034775Реклама