После нажатия кнопки «Удалить» данные могут временно оставаться в «Корзине» или физически сохраняться в памяти устройства до тех пор, пока система не перезапишет выделенное под них пространство новой информацией. Кроме того, копии удаленных материалов зачастую продолжают храниться за пределами самого гаджета — в резервных копиях облачных хранилищ и на других синхронизированных устройствах.