МВД предупредило о сохранении удаленных фото и сообщений в памяти устройств
Подразделение по борьбе с киберпреступностью МВД России рассказало о тонкостях удаления информации с электронных устройств. Исчезновение фотографии или сообщения с экрана смартфона не всегда означает, что информация перестала существовать, поскольку в цифровой среде удаление и окончательное уничтожение файлов — это разные процессы, рассказали в полиции.
После нажатия кнопки «Удалить» данные могут временно оставаться в «Корзине» или физически сохраняться в памяти устройства до тех пор, пока система не перезапишет выделенное под них пространство новой информацией. Кроме того, копии удаленных материалов зачастую продолжают храниться за пределами самого гаджета — в резервных копиях облачных хранилищ и на других синхронизированных устройствах.
При удалении переписки данные также могут оставаться на серверах цифровых сервисов из-за политики хранения и требований законодательства, а также на смартфонах других пользователей, если получатель успел заранее сохранить файл. «В отдельных случаях специалисты по цифровой криминалистике могут восстановить удалённые файлы, переписку и другие электронные следы. Однако технологии шифрования и особенности накопителей способны затруднить или исключить восстановление»,— подчеркнули в МВД.