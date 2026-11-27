По словам представительницы ООН, последствия сокращения объемов помощи пока не отразились на статистике по ВИЧ, но проявятся в ближайшие годы. «Мы наблюдаем снижение числа людей, приходящих на тестирование. Это говорит о том, что многие ВИЧ-положительные люди не знают о своем статусе и, разумеется, продолжают передавать вирус другим. Так что все это мы увидим позже»,— полагает Винни Бьянима.