ООН: мир проигрывает битву против ВИЧ
По данным ООН, сокращение объемов помощи и негативная реакция со стороны консервативных и религиозных кругов ставят под угрозу достижение поставленной ранее цели — покончить с ВИЧ/СПИДом к 2030 году. В 2025 году число новых случаев заражения ВИЧ составило 1,2 млн — это примерно треть от ежегодного показателя в 3,5 млн случаев, зафиксированного на пике эпидемии ВИЧ/СПИДа.
«Мы могли бы снизить уровень новых случаев заражения почти до нуля,— цитирует Financial Times исполнительного директора ООН по борьбе со СПИДом Винни Бьяниму.— Но мы сталкиваемся с самыми серьезными сбоями в глобальной борьбе со СПИДом». В 2025 году примерно половина новых случаев ВИЧ-инфекции пришлась на Африку, при этом 56% инфицированных — женщины. Рост уровня заболеваемости наблюдался также в Латинской Америке, России и Центральной Азии.
«Единственная пандемия, в борьбе с которой мы ранее добивались прогресса,— это ВИЧ»,— сообщила госпожа Бьянима.— Но потом внезапно начались сокращения». Она также отметила, что в прошлом году финансирование программ по борьбе с ВИЧ уменьшилось на 18%.
По словам представительницы ООН, последствия сокращения объемов помощи пока не отразились на статистике по ВИЧ, но проявятся в ближайшие годы. «Мы наблюдаем снижение числа людей, приходящих на тестирование. Это говорит о том, что многие ВИЧ-положительные люди не знают о своем статусе и, разумеется, продолжают передавать вирус другим. Так что все это мы увидим позже»,— полагает Винни Бьянима.