Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщал, что на конец 2024 года в России не хватало около 150 тыс. гостиничных номеров. Дефицит наблюдался в том числе на Черноморском побережье Кавказа, Дальнем Востоке, в Карелии и Калининградской области. В марте 2026-го президент РСТ Илья Уманский сказал, что нехватка номеров сохраняется. Союз считает, что преодолеть ее удастся только в 2028-2030 годах.