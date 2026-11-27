Минэкономики предложило вести госучет арендуемого посуточно жилья
Минэкономики предложило начать госучет объектов временного размещения с посуточной оплатой. Их будут вносить в специальный реестр, сообщили «Эксперту» в ведомстве.
«Готовятся изменения в законодательство, предусматривающие государственный учет в специальном реестре объектов временного размещения с посуточной (почасовой) оплатой»,— рассказали в пресс-службе. Сроки введения реестра пока неизвестны.
В «Агентстве трансформации и развития экономики» (АТРЭ) оценили объем российского рынка краткосрочной аренды в 2025 году в 381 млрд руб. Вклад этого сегмента в экономику страны составляет 708 млрд руб., или 0,33% ВВП. На него приходится более половины объема гостиничных услуг, который, по оценке Росстата, за прошлый год составил 611,6 млрд руб.
Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщал, что на конец 2024 года в России не хватало около 150 тыс. гостиничных номеров. Дефицит наблюдался в том числе на Черноморском побережье Кавказа, Дальнем Востоке, в Карелии и Калининградской области. В марте 2026-го президент РСТ Илья Уманский сказал, что нехватка номеров сохраняется. Союз считает, что преодолеть ее удастся только в 2028-2030 годах.