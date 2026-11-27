По словам главы региона, главная задача курса — «воспитать человека, который будет уверенно ориентироваться в цифровом мире». Грамотные специалисты, умеющие работать с искусственным интеллектом, востребованы в любой отрасли. Начинать формировать навыки надо уже в школе. Поэтому регион присоединился к федеральному проекту Минпросвещения России.