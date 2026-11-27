В Самарской области для школьников запустили занятия по искусственному интеллекту
В школах Самарской области начались занятия по курсу «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Уроки проводятся для учеников с 5 по 11 класс. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По словам главы региона, главная задача курса — «воспитать человека, который будет уверенно ориентироваться в цифровом мире». Грамотные специалисты, умеющие работать с искусственным интеллектом, востребованы в любой отрасли. Начинать формировать навыки надо уже в школе. Поэтому регион присоединился к федеральному проекту Минпросвещения России.
В Самарской области более пяти тыс. учителей повысили квалификацию по этому направлению. Новые компетенции позволяют им вести занятия на том уровне, которого требует время.
Курс знакомит школьников с основами ИИ, учит проверять ответы нейросетей, распознавать недостоверную информацию и нести личную ответственность за принимаемые решения. Дополнительно в школах области регулярно проходят «Цифровой ликбез» и «Урок цифры».