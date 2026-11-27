Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», Инна Ткачева с февраля 2019 года по июль 2022 года работала начальником муниципального бюджетного учреждения «УКС Шебекинского городского округа», а с апреля по ноябрь 2023-го возглавляла МБУ «УКС Белгорода». Обвинение ей предъявили в конце 2024 года. Тогда фигурантка признала вину и была помещена под домашний арест. Меньше чем через год ее освободили под запрет определенных действий, после чего Инна Ткачева продолжила карьеру в органах власти. В ноябре 2025 года чиновница стала начальником управления капремонта и строительства администрации Макеевки в ДНР. Расследование уголовного дела завершилось в марте 2026-го, когда она еще продолжала работать в Донбассе.