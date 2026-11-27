Бывшей замглавы белгородского Фонда реформирования ЖКХ утвердили срок за взятку
Белгородский облсуд отклонил апелляционную жалобу экс-заместителя исполнительного директора регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ на приговор за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в областном УФСБ. Наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в 6 млн руб. и шестилетним запретом занимать должности на госслужбе вступило в силу. Согласно картотеке суда, речь идет об Инне Ткачевой, оспорившей свое наказание в октябре.
Уголовное дело в отношении Инны Ткачевой по материалам УФСБ возбудило региональное управление СКР. Как установил суд, осужденная незаконно получила от директора коммерческой организации 2 млн руб. за содействие в заключении контрактов на капремонт 13 многоквартирных домов, беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ и ускорение их оплаты в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее уточнялось, что общая стоимость договоров превысила 35 млн руб.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», Инна Ткачева с февраля 2019 года по июль 2022 года работала начальником муниципального бюджетного учреждения «УКС Шебекинского городского округа», а с апреля по ноябрь 2023-го возглавляла МБУ «УКС Белгорода». Обвинение ей предъявили в конце 2024 года. Тогда фигурантка признала вину и была помещена под домашний арест. Меньше чем через год ее освободили под запрет определенных действий, после чего Инна Ткачева продолжила карьеру в органах власти. В ноябре 2025 года чиновница стала начальником управления капремонта и строительства администрации Макеевки в ДНР. Расследование уголовного дела завершилось в марте 2026-го, когда она еще продолжала работать в Донбассе.