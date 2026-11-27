Туристический налог ввели в Ярославле
Депутаты муниципалитета Ярославля единогласно проголосовали за введение туристического налога с 1 января 2027 года. В первый год ставка составит 3% от налоговой базы, в 2028 году она вырастет до 4%, а с 2029 года — до 5%.
Плательщиками налога станут организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие места для временного проживания в классифицированных средствах размещения. По данным мэрии, в Ярославле насчитывается 79 таких объектов. Собранные средства полностью будут поступать в городской бюджет.
«В Ярославской области туристический налог ни в 2025 году, ни в 2026 году не вводился. И сейчас наше предложение о введении туристического налога с 2027 года соответствует единой политике Ярославской области в данном вопросе»,— заявила заместитель мэра Ярославля Елена Гудкевич.
По расчетам мэрии, в 2027 году туристический налог принесет бюджету 52,3 млн руб., в 2028 году — 85,1 млн руб., в 2029 году — 106 млн руб. Таким образом, за три года поступления могут составить 243,4 млн руб.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что ведение налога обсуждалось на заседании комиссии муниципалитета 25 ноября. Представители гостиничного бизнеса выступили против инициативы и предложили сделать сбор сезонным. Они ссылались на снижение числа туристов и сложную экономическую ситуацию. Заместитель мэра по социально-экономическому развитию Елена Гудкевич, представлявшая проект, заявила, что не услышала убедительных аргументов против его принятия.