В Самаре вынесли приговор по делу о финансовой пирамиде
Ленинский районный суд Самары вынес приговор участнику организованной преступной группы. Он признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 25 гражданам причинен ущерб на сумму более 38 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Как сообщает прокуратура, с 2016 года по 2019 год подсудимый и другие участники группы привлекали деньги граждан под предлогом инвестирования в страховой бизнес и получения высоких процентов. Группа действовала по принципу «финансовой пирамиды». Инвесторам выплачивали деньги за счет поступлений от новых участников.
Уголовное дело в отношении других участников ОПГ выделено в отдельное производство.