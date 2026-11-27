Как сообщает прокуратура, с 2016 года по 2019 год подсудимый и другие участники группы привлекали деньги граждан под предлогом инвестирования в страховой бизнес и получения высоких процентов. Группа действовала по принципу «финансовой пирамиды». Инвесторам выплачивали деньги за счет поступлений от новых участников.