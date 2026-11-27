Обломки сбитых дронов обнаружили в Приморском и Выборгском районах Петербурга. В многоэтажном жилом доме на ул. Лидии Зверевой повреждены фасад здания и остекление. Жильцов двух подъездов временно разместили в школе № 575. По поручению губернатора Александра Беглова, им оказывают необходимую помощь, следует из сообщения.