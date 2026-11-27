При атаке БПЛА в Петербурге пострадала женщина
В сторону Санкт-Петербурга летели 55 беспилотников. 10 БПЛА удалось сбить над Новгородской областью, еще 45 — над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. При атаке пострадала женщина, она госпитализирована, сообщила пресс-служба администрации города.
Обломки сбитых дронов обнаружили в Приморском и Выборгском районах Петербурга. В многоэтажном жилом доме на ул. Лидии Зверевой повреждены фасад здания и остекление. Жильцов двух подъездов временно разместили в школе № 575. По поручению губернатора Александра Беглова, им оказывают необходимую помощь, следует из сообщения.
Сегодня ночью Ленинградская область подверглась массированной атаке БПЛА. Временно перекрывали движение по Ладожскому мосту. Его уже возобновили. Аэропорт Пулково около пяти часов работал с ограничениями.