Информагентство AFP сообщило о хакерской атаке
Хакеры атаковали компьютерную сеть французского информационного агентства Agence France-Presse (AFP) в ночь на 26 ноября. Из-за этого агентство отключило доступ к контент-платформе AFP Forum.
«В настоящее время проводится расследование с привлечением сторонних экспертов. На данном этапе у нас нет информации о том, кто стоит за этой атакой»,— указано в заявлении руководства AFP.
Меру приняли в качестве предосторожности, а платформа останется недоступной до «особого распоряжения». Подписчикам предложены альтернативные способы доступа к контенту.
По всему миру работает 210 региональных бюро AFP. Ежедневно агентство выпускает в среднем 2,3 тыс. текстовых материалов, 3 тыс. фотографий и 300 видеосюжетов.
В октябре и ноябре в Европе и США произошла серия хакерских атак. В начале ноября, например, из-за взлома систем в десятках супермаркетов Швеции, Бельгии и Люксембурга зафиксирован резкий рост температуры в холодильниках и морозильниках. Кроме того, атаке подверглась IT-система Европейской комиссии.