Второй транш в размере 5 млрд руб. касается дублера Егорьевского шоссе. Проект этой трассы — она также будет платной — обсуждался с 2019 года. В 2021-м областное правительство заключило концессионное соглашение о строительстве с ООО М.Е.Т.К. Его учредителями являются также «Русдор-Финанс» и «ГПБ-Инфраструктурный холдинг» (дочерняя структура Газпромбанка). Подмосковный минтранс планировал начать стройку в 2025 году, по факту этого не произошло. Выделенное финансирование позволит приступить к «строительству современной дороги, которая удобным сообщением свяжет Москву с Рязанской областью», сказал Михаил Мишустин. Работы начнутся в декабре 2026 года, пояснили “Ъ” в подмосковном минтрансе, но пока на первом этапе дороги — от Новоегорьевского шоссе до пересечения с ЮЛА. «Дорога поможет вывести транзитный транспорт за пределы Октябрьского проспекта в Люберцах,— говорят в министерстве.— Завершить строительство данного этапа планируем в 2030 году. В перспективе дорогу планируется продлить до ЦКАД, однако сроки реализации второго этапа пока не определены».