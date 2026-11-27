Правительство выделило 10 млрд руб. на развитие дорожной сети Московской области
Правительство РФ выделило 10 млрд руб. на строительство двух трасс в Московской области.
Выделенное федеральное финансирование касается в первую очередь 45-километровой Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), которую подмосковные власти строили с 2022 года в рамках концессионного соглашения с ООО «Лыткаринская платная дорога» (учреждена компания «Русдор-Финанс»). Финансирование шло за счет кредитов Газпромбанка. В сентябре 2026 года власти пустили по трассе движение, теперь нужно доделать съезды и благоустроить территорию. Итоговый бюджет проекта, по данным Газпромбанка, составил 173,9 млрд руб. Проезд будет платным — уже опубликовано соответствующее постановление, но тарифов и даты ввода платы нет, поскольку ЮЛА еще не введена в эксплуатацию. Это планируется сделать в конце 2026 года или в начале 2027 года, пояснили “Ъ” в подмосковном минтрансе. «Она (дорога.— “Ъ”) даст возможность не только существенно разгрузить выезды из столицы, но и пустить транзитные транспортные потоки в обход большой агломерации с южного и юго-восточного направлений»,— сказал премьер Михаил Мишустин.
Второй транш в размере 5 млрд руб. касается дублера Егорьевского шоссе. Проект этой трассы — она также будет платной — обсуждался с 2019 года. В 2021-м областное правительство заключило концессионное соглашение о строительстве с ООО М.Е.Т.К. Его учредителями являются также «Русдор-Финанс» и «ГПБ-Инфраструктурный холдинг» (дочерняя структура Газпромбанка). Подмосковный минтранс планировал начать стройку в 2025 году, по факту этого не произошло. Выделенное финансирование позволит приступить к «строительству современной дороги, которая удобным сообщением свяжет Москву с Рязанской областью», сказал Михаил Мишустин. Работы начнутся в декабре 2026 года, пояснили “Ъ” в подмосковном минтрансе, но пока на первом этапе дороги — от Новоегорьевского шоссе до пересечения с ЮЛА. «Дорога поможет вывести транзитный транспорт за пределы Октябрьского проспекта в Люберцах,— говорят в министерстве.— Завершить строительство данного этапа планируем в 2030 году. В перспективе дорогу планируется продлить до ЦКАД, однако сроки реализации второго этапа пока не определены».