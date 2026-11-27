Ладожский мост снова открыли после развертывания на нем огневой группы
Ладожский мост через Неву на трассе «Кола» вновь пропускает автомобили после утреннего перекрытия из-за атаки беспилотников. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на сервис «Яндекс карты».
Ладожский мост перекрывали ради того, чтобы развернуть на нем мобильные огневые группы, сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Объект поврежден не был.
За ночь в регионе сбили 45 беспилотников. Беспилотную опасность сняли как в Ленинградской области, так и в Петербурге.