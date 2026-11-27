Бывшего губернатора Тамбовской области Егорова приговорили к 11 годам колонии
Суд признал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова виновным в получении взяток на 84 млн руб. Его приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Егорову назначен штраф на сумму более 406 млн руб. Ему также на 10 лет запрещено занимать должности в госорганах.
Максим Егоров руководил Тамбовской областью в 2021-2024 годах. Уголовное дело против него возбудили за получение взяток от бывшего главы ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. По версии следствия, топ-менеджер оплачивал для главы региона договор долевого участия в строительстве квартиры в Москве, содержание загородного дома и отпуск в Крыму. Незаконные вознаграждения, оцененные в 84 млн руб., предназначались за покровительство по службе. Егоров вину не признал. Прокуратура запрашивала для него 14 лет колонии.