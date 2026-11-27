«Петербург одним из первых в России приступил к работе по адаптации ветеранов СВО в предпринимательскую деятельность, что является одной из ключевых задач, поставленных перед нами президентом России. Благодаря таким регулярным проектам, как “Сила дела”, ветераны могут пройти полноценный путь создания бизнеса и отработать полученные навыки на практике. Мы видим их высокий интерес и понимаем, что поддержка должна становиться более расширенной и системной. Всего во втором потоке “Силы дела” приняли участие 80 человек — почти в два раза больше, чем в прошлом году. На защиту проектов вышли 10 команд, которые вели работу от первого до финального дня»,— отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.