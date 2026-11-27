В Петербурге подвели итоги второго потока «Сила дела. Практикум для героев»
Обучающую программу в 2026 году прошли 80 участников
В Северной столице завершилось обучение ветеранов СВО основам предпринимательства в рамках программы «Сила дела. Практикум для героев». Это городской проект правительства Санкт-Петербурга, который реализуется второй год подряд и показывает высокую востребованность среди ветеранов СВО и членов их семей, заинтересованных в открытии или развитии собственного дела.
Обучающую программу в 2026 году прошли 80 участников. Они получили практические инструменты для запуска и развития бизнеса: от основ стратегического и предпринимательского мышления и анализа современных трендов до управления командой, разработки бизнес-моделей, поиска первых клиентов и навыков самопрезентации.
За четыре дня интенсива участники не просто познакомились с теорией, а сразу получили практические инструменты для проработки своих бизнес-идей. Работая в командах, они подготовили проекты к защите на итоговой конференции, где получили живую обратную связь от экспертов и познакомились с актуальными инструментами поддержки бизнеса.
Проекты, вышедшие на защиту, охватили самые разные сферы: от внутреннего туризма и сферы услуг до строительства и технологических решений. При этом все они получились продуманными, с понятной экономикой и реальными перспективами для развития.
Важной частью обучения стали бизнес-экскурсии на действующие производства Санкт-Петербурга: участники увидели внутренние процессы компаний, пообщались с их представителями и получили практические советы для своих проектов.
Ярким завершением программы стала итоговая конференция с защитой бизнес-проектов и торжественным вручением удостоверений о прохождении обучения. В деловой программе приняли участие представители крупных частных компаний, а также приглашенные топ-спикеры. В формате открытого диалога эксперты обсудили, с какими вызовами сталкивается предприниматель на своем пути, как работать с командой и развивать свое дело в условиях турбулентности, а также разобрались, что такое ИИ для бизнеса сегодня, где плюсы и какова роль человека в работе с технологиями.
«Петербург одним из первых в России приступил к работе по адаптации ветеранов СВО в предпринимательскую деятельность, что является одной из ключевых задач, поставленных перед нами президентом России. Благодаря таким регулярным проектам, как “Сила дела”, ветераны могут пройти полноценный путь создания бизнеса и отработать полученные навыки на практике. Мы видим их высокий интерес и понимаем, что поддержка должна становиться более расширенной и системной. Всего во втором потоке “Силы дела” приняли участие 80 человек — почти в два раза больше, чем в прошлом году. На защиту проектов вышли 10 команд, которые вели работу от первого до финального дня»,— отметил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.
СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга», ИНН 7838454260Реклама