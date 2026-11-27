Минпросвещения определило единые дни для проведения школьных выпускных
Минпросвещения рекомендовало провести школьные выпускные 26-27 июня в 2027 году
Министерство просвещения России разослало всем регионам рекомендации об единых датах школьных выпускных. Ведомство предложило провести праздник 26 или 27 июня в 2026/27 учебном году.
Школам рекомендовано включить в программу поднятие российского флага и исполнение гимна, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей. Министерство также призвало дать слово участникам специальной военной операции и родителям учеников, в том числе имеющим государственные награды.
Отдельно ведомство указало на необходимость обеспечить безопасность выпускных: злоумышленники могут использовать соцсети для вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Также важно предусмотреть условия доступности помещений для учеников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.