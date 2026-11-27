Отдельно ведомство указало на необходимость обеспечить безопасность выпускных: злоумышленники могут использовать соцсети для вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность. Также важно предусмотреть условия доступности помещений для учеников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.