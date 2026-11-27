Обновлены крыши домов на проспекте Ворошилова, 7/1, улицах Васильева, 13 и Краснофлотской, 92/315. Необходимость ремонта, как отмечается, была связана с многочисленными повреждениями и протечками старых кровель, эксплуатационный ресурс которых исчерпался. В ходе работ подрядчики демонтировали прежнее покрытие, подготовили основание, устроили стяжку с уклонами для отвода осадков и нанесли грунтовку. Новую наплавляемую кровлю уложили в три слоя. Специалисты также герметизировали примыкания, восстановили вентиляционные каналы, установили водосточную систему и защитные ограждения.