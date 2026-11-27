Ранее в ведомство обратились с жалобой на то, что в приобретенных в этом магазине конфетах «Батончики» фабрики «Ротфронт» были обнаружены черви. По итогам проверки выяснилось, что в магазине в зоне размещения орехов, сухофруктов и конфет для продажи на развес обнаружено множество насекомых — амбарных вредителей, в том числе огневок. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.