В новом сезоне здесь также введут систему «Гора включена», в рамках которой проживающие в гостиницах и апартаментах курорта смогут бесплатно пользоваться ски-пассами. Она начнет действовать с 1 декабря и распространится на все девять отелей и комплекс апартаментов. Именной ски-пасс будет предоставляться каждому гостю, указанному в первоначальном бронировании, на весь период проживания — с момента заселения до выезда.