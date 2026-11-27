Горнолыжный сезон на Красной Поляне откроют 1 декабря
Курорт Красная Поляна откроет горнолыжный сезон 2026/2027 1 декабря. Первыми для катания станут доступны трассы на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, где сформировался снежный покров. Курорт традиционно начинает зимний сезон раньше других площадок горного кластера Сочи.
В новом сезоне здесь также введут систему «Гора включена», в рамках которой проживающие в гостиницах и апартаментах курорта смогут бесплатно пользоваться ски-пассами. Она начнет действовать с 1 декабря и распространится на все девять отелей и комплекс апартаментов. Именной ски-пасс будет предоставляться каждому гостю, указанному в первоначальном бронировании, на весь период проживания — с момента заселения до выезда.
В администрации курорта отмечают, что доступ к горнолыжной инфраструктуре не будет оплачиваться отдельно и не повлияет на стоимость размещения. Тарифы на проживание продолжат формироваться с учетом рыночного спроса и динамического ценообразования. Таким образом, курорт объединит в одном предложении проживание и пользование горнолыжной инфраструктурой.
По словам генерального директора Курорта Красная Поляна Артема Семикина, средняя стоимость размещения на новогодние праздники сохранилась на уровне прошлого года, а в некоторых гостиницах снизилась на 10–15%.