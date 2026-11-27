В Минобороны рассказали об использовании ИИ для помощи раненым военнослужащим
В Военно-социальном центре Минобороны используют искусственный интеллект для проверки справок о ранении, необходимых для расчета выплат военнослужащим, а также для обработки обращений. Об этом сообщили в Минобороны по итогам посещения центра главой ведомства Андреем Белоусовым.
По данным ведомства, специалисты центра разработали более 50 ИИ-агентов, часть из которых уже применяется в повседневной работе. Они помогают проверять соответствие сведений в единой информационной базе Минобороны и документов о ранении, маршрутизировать обращения и разбирать ситуации, когда данные о военнослужащем отсутствуют в сервисе «Витрина данных».
Кроме того, в центре обновили горячую линию на базе искусственного интеллекта. Голосовой помощник проводит первичную консультацию, после чего оператор сверяет информацию по базе Минобороны и связывается с заявителем с готовым ответом.