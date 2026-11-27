По данным ведомства, специалисты центра разработали более 50 ИИ-агентов, часть из которых уже применяется в повседневной работе. Они помогают проверять соответствие сведений в единой информационной базе Минобороны и документов о ранении, маршрутизировать обращения и разбирать ситуации, когда данные о военнослужащем отсутствуют в сервисе «Витрина данных».