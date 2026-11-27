В межсезонье отели на курортах Кубани могут предлагать скидки до 25%
Скидки в размере 20–25% от первоначальной стоимости размещения позволяют гостиницам рассчитывать на заметное оживление спроса в межсезонье. Однако готовность отельеров снижать тарифы ограничена постоянными расходами на содержание объектов. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
По его оценке, снижение цен остается одним из основных инструментов привлечения туристов в низкий сезон. Вместе с тем не все гостиницы могут позволить себе существенный дисконт: даже при сокращении загрузки им необходимо оплачивать работу персонала, коммунальные услуги, обслуживание инфраструктуры и содержание номерного фонда.
Вместо прямого снижения базовых тарифов отельеры все чаще предлагают пакетные услуги, включая в стоимость проживания питание, SPA-процедуры и другие бонусы. В частности, отдельные гостиницы Красной Поляны предоставляют постояльцам бесплатные ски-пассы. По оценке господина Ромашкина, совокупная экономия туриста при использовании таких предложений может достигать 35–40% по сравнению с самостоятельной покупкой всех составляющих отдыха.
Сезонный спад по-разному отражается на гостиницах различных категорий. Высокая звездность не гарантирует объекту большей устойчивости к снижению спроса. По словам Сергея Ромашкина, в 2026 году в ряде крупных туристических направлений спрос на пятизвездочные гостиницы сокращался заметнее, чем на объекты категории три-четыре звезды. Дорогой отдых сильнее зависит от готовности туристов к крупным расходам, поэтому в условиях экономии часть путешественников выбирает более доступное размещение.
Бюджетные гостиницы и гостевые дома конкурируют не только между собой, но и с частным сектором. Апартаменты и квартиры в некоторых регионах могут обходиться туристам примерно вдвое дешевле гостиниц, что способствует перераспределению спроса.
Санатории находятся в несколько ином положении: лечебно-оздоровительные программы позволяют им привлекать гостей круглый год, независимо от пляжного сезона. Однако их система ценообразования зачастую менее гибкая и не всегда позволяет оперативно предоставлять значительные скидки.
Дополнительное преимущество в межсезонье получают гостиницы, способные предложить полноценный отдых независимо от погоды и температуры моря. Бассейны, SPA-комплексы, рестораны и крытые зоны отдыха позволяют таким объектам поддерживать интерес туристов и компенсировать сезонное снижение спроса.