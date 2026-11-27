По его оценке, снижение цен остается одним из основных инструментов привлечения туристов в низкий сезон. Вместе с тем не все гостиницы могут позволить себе существенный дисконт: даже при сокращении загрузки им необходимо оплачивать работу персонала, коммунальные услуги, обслуживание инфраструктуры и содержание номерного фонда.