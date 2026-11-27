В Пятигорске владелицу здания оштрафовали за 120 тысяч рублей за надстройку этажа
В Пятигорске владелицу коммерческой недвижимости оштрафовали за незаконную надстройку пятого этажа торгово-офисного здания на улице Дзержинского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Здание располагается в границах объекта культурного наследия «Исторический центр города Пятигорска и связанный с ним комплекс памятников» XIX — начала XX веков. По данным ведомства, работы проводились без разрешительной и проектной документации, а также без согласования с региональным ведомством по охране объектов культурного наследия.
По инициативе прокуратуры владелицу привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (строительство без разрешения) и ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия). Общая сумма штрафов составила 120 тыс. руб.
Контроль за устранением нарушений и исполнением назначенных наказаний находится на контроле прокуратуры.