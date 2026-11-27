Здание располагается в границах объекта культурного наследия «Исторический центр города Пятигорска и связанный с ним комплекс памятников» XIX — начала XX веков. По данным ведомства, работы проводились без разрешительной и проектной документации, а также без согласования с региональным ведомством по охране объектов культурного наследия.