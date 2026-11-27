Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и руководителями европейских стран по поводу поддержки Украины усиливаются, пишет Politico. Несмотря на критику со стороны Вашингтона, Евросоюз готовится до конца года одобрить дополнительный кредит Киеву на €45 млрд. Средства предназначены для финансирования Украины в 2027 году.