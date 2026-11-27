Politico сообщило о глубоком расколе США и Европы по теме Украины
Разногласия между президентом США Дональдом Трампом и руководителями европейских стран по поводу поддержки Украины усиливаются, пишет Politico. Несмотря на критику со стороны Вашингтона, Евросоюз готовится до конца года одобрить дополнительный кредит Киеву на €45 млрд. Средства предназначены для финансирования Украины в 2027 году.
По словам трех европейских чиновников, осведомленных о разговоре 19 ноября с руководством США и президентом Украины Владимиром Зеленским, Дональд Трамп назвал тратой впустую миллиарды, направляемые Киеву в виде вооружений и денег для конфликта. Как отмечает Politico, эта критика почти не повлияла на позицию лидеров ЕС.
В проекте бюджета ЕС для Украины предусмотрено €100 млрд. Высокопоставленные чиновники объединения рассказали Politico, что ведутся обсуждения возможных новых кредитов Киеву. «Мы не получаем большой поддержки по Украине»,— сказал изданию неназванный дипломат ЕС. По его словам, США продолжают оказывать давление на Европу.