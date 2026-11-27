В первую очередь будет построен самый технически сложный участок, отмечает член общественного совета минтранса Московской области Андрей Мухортиков. Дорога необходима, считает он, так как на восточном направлении в Подмосковье остро не хватает улично-дорожной сети, несмотря на существование М-5 и М-12. Эксперт напоминает, что Новоегорьевское шоссе упирается в М-5 и дальше у него продолжения нет. Необходима, с одной стороны, дальнейшая связка с Люберцами, с другой — связь с ЮЛА, чтобы создать в этом секторе «нормальный магистральный каркас», говорит эксперт. «Это и политически самый сложный участок. Потому что когда опубликовали эти планы, местным жителям не очень понравилось то, что там происходит, как с точки зрения экологии, так и с точки зрения прохождения дороги рядом с домами и т. д.,— отмечает Андрей Мухортиков.— Другой вопрос, что обойти иным маршрутом очень трудно и едва ли возможно. В этом плане проект выглядит безальтернативным».