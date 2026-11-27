Подмосковные дублеры оживляются
Южно-Лыткаринская автодорога и дублер Егорьевского шоссе получили федеральные деньги
Правительство РФ выделило 10 млрд руб. на развитие дорожной сети Московской области. Часть средств направят на Южно-Лыткаринскую автодорогу — движение по ней запустили в сентябре, остались съезды и благоустройство, после чего ее запустят в эксплуатацию и введут платный проезд. Другую часть федеральных денег получит дублер Егорьевского шоссе, который свяжет Москву и Рязанскую область. Его собирались начать строить еще в 2025 году, но финансирование поступило только сейчас. Эту дорогу в будущем тоже сделают платной.
Выделенное федеральное финансирование касается в первую очередь 45-километровой Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА), которую подмосковные власти строили с 2022 года в рамках концессионного соглашения с ООО «Лыткаринская платная дорога» (учреждена компания «Русдор-Финанс»). Финансирование шло за счет кредитов Газпромбанка. В сентябре 2026 года власти пустили по трассе движение, теперь нужно доделать съезды и благоустроить территорию. Итоговый бюджет проекта, по данным Газпромбанка, составил 173,9 млрд руб. Проезд будет платным — уже опубликовано соответствующее постановление, но тарифов и даты ввода платы нет, поскольку ЮЛА еще не введена в эксплуатацию. Это планируется сделать в конце 2026 года или в начале 2027 года, пояснили “Ъ” в подмосковном минтрансе. «Она (дорога.— “Ъ”) даст возможность не только существенно разгрузить выезды из столицы, но и пустить транзитные транспортные потоки в обход большой агломерации с южного и юго-восточного направлений»,— сказал премьер Михаил Мишустин.
Второй транш в размере 5 млрд руб. касается дублера Егорьевского шоссе. Проект этой трассы — она также будет платной — обсуждался с 2019 года. В 2021-м областное правительство заключило концессионное соглашение о строительстве с ООО М.Е.Т.К. Его учредителями являются также «Русдор-Финанс» и «ГПБ-Инфраструктурный холдинг» (дочерняя структура Газпромбанка). Подмосковный минтранс планировал начать стройку в 2025 году, по факту этого не произошло. Выделенное финансирование позволит приступить к «строительству современной дороги, которая удобным сообщением свяжет Москву с Рязанской областью», сказал Михаил Мишустин. Работы начнутся в декабре 2026 года, пояснили “Ъ” в подмосковном минтрансе, но пока на первом этапе дороги — от Новоегорьевского шоссе до пересечения с ЮЛА. «Дорога поможет вывести транзитный транспорт за пределы Октябрьского проспекта в Люберцах,— говорят в министерстве.— Завершить строительство данного этапа планируем в 2030 году. В перспективе дорогу планируется продлить до ЦКАД, однако сроки реализации второго этапа пока не определены».
В первую очередь будет построен самый технически сложный участок, отмечает член общественного совета минтранса Московской области Андрей Мухортиков. Дорога необходима, считает он, так как на восточном направлении в Подмосковье остро не хватает улично-дорожной сети, несмотря на существование М-5 и М-12. Эксперт напоминает, что Новоегорьевское шоссе упирается в М-5 и дальше у него продолжения нет. Необходима, с одной стороны, дальнейшая связка с Люберцами, с другой — связь с ЮЛА, чтобы создать в этом секторе «нормальный магистральный каркас», говорит эксперт. «Это и политически самый сложный участок. Потому что когда опубликовали эти планы, местным жителям не очень понравилось то, что там происходит, как с точки зрения экологии, так и с точки зрения прохождения дороги рядом с домами и т. д.,— отмечает Андрей Мухортиков.— Другой вопрос, что обойти иным маршрутом очень трудно и едва ли возможно. В этом плане проект выглядит безальтернативным».
«Такие крупные инфраструктурные проекты способствуют снижению издержек бизнеса и улучшают качество жизни наших граждан,— отметил Михаил Мишустин, комментируя оба инфраструктурных проекта в ходе заседания правительства 26 ноября.— Важно, чтобы открытие всех новых дорог было синхронизировано с планами жилищного строительства в рамках программ комплексного развития территорий».