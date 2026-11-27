По словам заместителя главы города Владимира Архипова, проезд по новому участку запустили в соответствии с ранее объявленными сроками. На небольшом отрезке в районе пересечения с улицей Кухаренко еще предстоит уложить верхний слой асфальта. При этом автомобилисты уже используют улицу Есенина как альтернативу улицам Российской и Московской.