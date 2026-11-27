В Краснодаре открыли движение на первом участке реконструкции улицы Есенина
В Краснодаре открыли движение автомобилей по первому участку реконструируемой улицы Есенина в Музыкальном микрорайоне. Работы на отрезке от улицы Солнечной до Гомельской, включая улицы Кухаренко и Шолохова, выполнены на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам заместителя главы города Владимира Архипова, проезд по новому участку запустили в соответствии с ранее объявленными сроками. На небольшом отрезке в районе пересечения с улицей Кухаренко еще предстоит уложить верхний слой асфальта. При этом автомобилисты уже используют улицу Есенина как альтернативу улицам Российской и Московской.
Для пешеходов также организовали проход по реконструируемому участку, однако отдельные отрезки тротуаров еще не завершены. До конца года подрядчик должен закончить монтаж освещения, установить канализационную насосную станцию и нанести дорожную разметку.
Реконструкция проводится в рамках краевой программы «25/35». Второй этап проекта — от улицы Гомельской до улицы имени Петра Метальникова — начался весной 2026 года. Сейчас на этом участке переустраивают тепловые сети и строят ливневую канализацию. Завершить работы по контракту планируется в марте 2028 года.