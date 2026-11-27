Программу предполагается запустить во второй половине следующего года. Средства планируют привлечь за счет заимствований и следующего семилетнего бюджета ЕС. Окончательные параметры будут зависеть от консультаций со странами союза и НАТО, а также от того, какие силы и средства США оставят в Европе.