Bloomberg узнал о планах ЕС снизить военную зависимость от США
Евросоюз (ЕС) готовит кредиты и гранты на десятки миллиардов евро, чтобы заменить американские военные возможности и снизить зависимость от Вашингтона. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с предварительным обсуждением. Общую сумму пока не определили.
Программу предполагается запустить во второй половине следующего года. Средства планируют привлечь за счет заимствований и следующего семилетнего бюджета ЕС. Окончательные параметры будут зависеть от консультаций со странами союза и НАТО, а также от того, какие силы и средства США оставят в Европе.
Приоритет — техническое и логистическое обеспечение крупных конфликтов: развертывание и снабжение войск, координация операций и разведка. Вашингтон уже объявил о резком сокращении сил быстрого реагирования и техники, которые готов направить европейским союзникам по НАТО в случае войны.
Новое финансирование должно последовать за программой SAFE (Security Action for Europe, создан для досрочного кредитования оборонных инвестиций.—"Ъ") объемом €150 млрд. Из нее пока не востребованы кредиты примерно на €21 млрд. По оценке ЕС, страны запросят около половины этой суммы, а оставшуюся часть направят на новую программу.