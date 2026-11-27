В октябре на Кубани выдали 189 тысяч розничных кредитов на 41,68 млрд рублей
Краснодарский край в октябре занял четвертое место среди регионов России по объему выданных розничных кредитов. Местные банки оформили 189,32 тыс. займов на 41,68 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество выдач увеличилось на 3%, тогда как их денежный объем сократился на 20%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
В целом по России в октябре банки выдали 4,46 млн розничных кредитов — на 1% больше, чем месяцем ранее, и на 26% больше, чем в октябре 2025 года. Это максимальный показатель за последние два года. При этом совокупный объем кредитования сократился на 24% относительно сентября, до 1,14 трлн руб. В годовом выражении снижение составило 4%.
Изменения затронули и структуру рынка. В октябре лидером по объему выдач стали кредиты наличными, на которые пришлось 41,2% общего показателя против 31,6% месяцем ранее. Доля ипотеки, занимавшей первое место в сентябре, сократилась с 44,2% до 26,3%. Удельный вес автокредитов увеличился с 12% до 16,7%, кредитных карт — с 11,1% до 14,3%, POS-кредитов — с 1,1% до 1,5%.
За январь—октябрь 2026 года россияне оформили 39,01 млн розничных кредитов на общую сумму 11,55 трлн руб. Среднемесячный объем выдач составил 1,15 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кредитов увеличилось на 28%, объем — на 31%. В январе—октябре 2025 года банки выдали 30,48 млн займов на 8,8 трлн руб.
В пятерку регионов с наибольшим объемом розничного кредитования в октябре вошли Москва, где выдали 302,78 тыс. кредитов на 118,09 млрд руб., Московская область — 262,14 тыс. на 86,85 млрд руб., Санкт-Петербург — 154,59 тыс. на 55,45 млрд руб., Краснодарский край и Татарстан — 116,54 тыс. на 38,75 млрд руб. В столице количество выдач за месяц сократилось на 2%, а объем — на 29%. В Московской области число кредитов не изменилось, но их денежный объем уменьшился на 26%. В Санкт-Петербурге показатели снизились на 3% и 33% соответственно, в Татарстане — на 1% и 25%.