В пятерку регионов с наибольшим объемом розничного кредитования в октябре вошли Москва, где выдали 302,78 тыс. кредитов на 118,09 млрд руб., Московская область — 262,14 тыс. на 86,85 млрд руб., Санкт-Петербург — 154,59 тыс. на 55,45 млрд руб., Краснодарский край и Татарстан — 116,54 тыс. на 38,75 млрд руб. В столице количество выдач за месяц сократилось на 2%, а объем — на 29%. В Московской области число кредитов не изменилось, но их денежный объем уменьшился на 26%. В Санкт-Петербурге показатели снизились на 3% и 33% соответственно, в Татарстане — на 1% и 25%.