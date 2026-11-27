Правительство направит свыше 1,2 млрд рублей на развитие Новороссийского транспортного узла
Правительство РФ выделит более 1,2 млрд руб. до конца 2026 года на опережающее финансирование развития Новороссийского транспортного узла. Средства поступят из резервного фонда кабмина, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Дополнительное финансирование позволит ускорить строительство тяговой подстанции для электровозов. Ее планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году, что расширит возможности использования электрической тяги на железнодорожных подходах к портам.
Проект комплексного развития Новороссийского транспортного узла также предусматривает строительство железнодорожных парков, развитие станции Новороссийск Северо-Кавказской железной дороги и прокладку около 50 км новых путей. По оценке правительства, эти мероприятия позволят устранить инфраструктурные ограничения на подходах к морским портам юга России и увеличить скорость доставки грузов.
Всего до 2030 года на модернизацию транспортного узла предполагается направить почти 70 млрд руб. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети железных дорог», входящего в национальный проект «Эффективная транспортная система».