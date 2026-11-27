На Краснодар приходится 3,2% российских командировок из Петербурга
Краснодар вошел в число наиболее востребованных направлений для деловых поездок из Санкт-Петербурга в 2026 году. Количество командировок в кубанскую столицу увеличилось в пять раз, несмотря на подорожание авиабилетов на 16% — с 15 тыс. до 17,4 тыс. руб. Такие данные представили аналитики сервиса организации командировок OneTwoTrip для бизнеса.
В целом 86% деловых поездок из Санкт-Петербурга в 2026 году пришлось на внутренние направления. Годом ранее их доля составляла 87%. Средняя стоимость авиабилета в одну сторону по России выросла на 7%, до 12,4 тыс. руб. Международные перелеты подорожали незначительно: средний чек увеличился с 43,3 тыс. до 44 тыс. руб.
Краснодар разделил места в рейтинге российских направлений с Самарой и Мурманском: на каждый из этих городов пришлось по 3,2% командировок. При этом спрос на поездки в Самару остался на прежнем уровне, а стоимость перелета снизилась с 10,2 тыс. до 9,9 тыс. руб. Мурманск показал рост числа командировок на 23%, билет туда подешевел с 12,5 тыс. до 11,6 тыс. руб.
Лидером по числу деловых поездок из Петербурга остается Москва с долей 34,6%, хотя спрос на перелеты в столицу за год снизился на 11%. Средняя стоимость билета сохранилась на уровне 7,7 тыс. руб. Второе место занял Екатеринбург с долей 4,6% и ростом спроса на 10%. При этом перелет туда подешевел с 16,3 тыс. до 13,7 тыс. руб. На третьей позиции оказался Калининград, на который пришлось 4,3% поездок. Количество командировок в этот город увеличилось на 5%, а средняя цена билета выросла с 9,2 тыс. до 9,9 тыс. руб.
В первую десятку также вошли Казань с долей 4,2% и Нижний Новгород с 3,4%. Спрос на поездки в Казань вырос на 10%, стоимость перелета увеличилась с 8,7 тыс. до 11,3 тыс. руб. В Нижний Новгород командировки совершались с той же частотой, что и годом ранее, при этом билет подешевел с 9,8 тыс. до 9,5 тыс. руб. Замыкают рейтинг Уфа (2,5%) и Челябинск (2,3%). Спрос на поездки в Уфу не изменился, а в Челябинск вырос на 30%. Средняя стоимость перелета в эти города составила 11,3 тыс. и 12 тыс. руб. соответственно.