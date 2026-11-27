В первую десятку также вошли Казань с долей 4,2% и Нижний Новгород с 3,4%. Спрос на поездки в Казань вырос на 10%, стоимость перелета увеличилась с 8,7 тыс. до 11,3 тыс. руб. В Нижний Новгород командировки совершались с той же частотой, что и годом ранее, при этом билет подешевел с 9,8 тыс. до 9,5 тыс. руб. Замыкают рейтинг Уфа (2,5%) и Челябинск (2,3%). Спрос на поездки в Уфу не изменился, а в Челябинск вырос на 30%. Средняя стоимость перелета в эти города составила 11,3 тыс. и 12 тыс. руб. соответственно.