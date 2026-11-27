На поддержку семей с детьми на Кубани в 2026 году направили более 41 млрд рублей
В Краснодарском крае в 2026 году на поддержку семей с детьми направили более 41 млрд руб., из которых около 21 млрд руб. составили средства регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, в регионе проживают более 700 тыс. семей, в том числе свыше 100 тыс. многодетных. Поддержка включает прямые выплаты, пособия, субсидии, а также региональные награды и меры поощрения.
Глава региона отметил, что помощь семьям не ограничивается денежными выплатами. В рамках национального проекта «Семья» на Кубани строят школы и детские сады, проводят капитальный ремонт домов культуры и развивают инфраструктуру для всестороннего развития детей.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что регион намерен продолжить работу по совершенствованию системы поддержки семей с детьми с использованием федеральных и краевых программ.