С предпринимателя на Кубани взыскали 21 млн рублей за уклонение от налогов
Павловский районный суд взыскал с предпринимателя 21 млн руб. ущерба, причиненного уклонением от уплаты налогов. Средства будут перечислены в доход федерального бюджета. Решение суда пока не вступило в законную силу, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
Как установил суд, ответчик занимался розничной торговлей в период с 2014 по 2024 год. По результатам налоговой проверки за январь 2021 — декабрь 2023 года было выявлено умышленное уклонение от уплаты обязательных платежей. Предпринимателю доначислили НДС, НДФЛ и страховые взносы на общую сумму 21,02 млн руб.
Уголовное дело по данному факту не возбуждалось в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Вместе с тем суд указал, что это обстоятельство не освобождает предпринимателя от обязанности возместить причиненный государству ущерб.
В итоге с ответчика взыскали 21,02 млн руб. в пользу федерального бюджета.