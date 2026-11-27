Как установил суд, ответчик занимался розничной торговлей в период с 2014 по 2024 год. По результатам налоговой проверки за январь 2021 — декабрь 2023 года было выявлено умышленное уклонение от уплаты обязательных платежей. Предпринимателю доначислили НДС, НДФЛ и страховые взносы на общую сумму 21,02 млн руб.