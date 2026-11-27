В Курской области председателем Дмитриевского районного суда на шестилетний срок полномочий назначена Ирина Адамова, председателем Кировского районного суда Курска — Наталья Вялых, председателем Конышевского райсуда — Сергей Батуро, а председателем Кореневского райсуда — Ирина Зыбина. Кроме того, судьей Горшеченского райсуда назначена Ирина Арцыбашева.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», председателем Липецкого областного суда на шестилетний срок полномочий назначен Игорь Мальчиков. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала господина Мальчикова на пост в сентябре этого года. Также в соответствии с указом президента Марина Бушуева и Ольга Лакомова назначены судьями Советского районного суда Липецка.