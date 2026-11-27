Владимир Путин назначил 16 судей в регионах Черноземья
В Белгородской области Юлия Пономарева назначена судьей Валуйского районного суда.
В Курской области председателем Дмитриевского районного суда на шестилетний срок полномочий назначена Ирина Адамова, председателем Кировского районного суда Курска — Наталья Вялых, председателем Конышевского райсуда — Сергей Батуро, а председателем Кореневского райсуда — Ирина Зыбина. Кроме того, судьей Горшеченского райсуда назначена Ирина Арцыбашева.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», председателем Липецкого областного суда на шестилетний срок полномочий назначен Игорь Мальчиков. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ рекомендовала господина Мальчикова на пост в сентябре этого года. Также в соответствии с указом президента Марина Бушуева и Ольга Лакомова назначены судьями Советского районного суда Липецка.
В Орловской области председателем Заводского районного суда Орла стал Олег Полухин. Председателем Колпнянского райсуда назначена Ольга Хромова.
Октябрьский районный суд Тамбова возглавил Владимир Алтунин. Помимо этого, в Тамбовской области председателем Рассказовского райсуда назначена Наталия Желтова, а председателем Сампурского райсуда — Владимир Федоров.