Ставропольский край вошел в топ-20 регионов страны по объему розничного кредитования: в октябре 2026 года жители края оформили 78,21 тыс. кредитов на 15,95 млрд руб. По данным Объединенного Кредитного Бюро, это 19-е место среди субъектов РФ. В сентябре ставропольские банки выдали сопоставимое по числу число займов — 77,92 тыс., но в деньгах объем был выше: 21,41 млрд руб. Динамика к сентябрю в штуках практически нулевая (+0,4%), в рублях выдачи просели на четверть.