Ставропольский край занял 19-е место в России по объему розничного кредитования
Ставропольский край вошел в топ-20 регионов страны по объему розничного кредитования: в октябре 2026 года жители края оформили 78,21 тыс. кредитов на 15,95 млрд руб. По данным Объединенного Кредитного Бюро, это 19-е место среди субъектов РФ. В сентябре ставропольские банки выдали сопоставимое по числу число займов — 77,92 тыс., но в деньгах объем был выше: 21,41 млрд руб. Динамика к сентябрю в штуках практически нулевая (+0,4%), в рублях выдачи просели на четверть.
В октябре 2025 года в крае было оформлено 61,88 тыс. кредитов на 17,88 млрд руб., то есть за год количество выросло примерно на 26%, а объем, напротив, снизился на 11%. Средний размер займа за год сжался — рынок сместился в сторону небольших кредитов после изменения условий льготной ипотеки.
Перестройка структуры выдач затронула и Ставрополье. Впервые за долгое время по стране лидируют кредиты наличными — 41,2% против 31,6% в сентябре, тогда как ипотека откатилась на второе место с долей 26,3% против 44,2% месяцем ранее. Доли автокредитов выросли до 16,7%, кредитных карт — до 14,3%, POS-кредитов — до 1,5%.
За десять месяцев 2026 года жители края оформили 682,54 тыс. розничных кредитов на 163,88 млрд руб. Кредитная активность ставропольчан — 23,6 новых POS-кредита на каждые 100 жителей за этот период — ниже среднего уровня по топ-70 регионам и заметно уступает лидерам вроде Сахалинской области (42,5) и Ямало-Ненецкого АО (39,0).
Общероссийский фон в целом умеренный: в октябре число выданных займов достигло максимума за два года — 4,46 млн (+26% год к году), но в деньгах рынок потерял 24%, до 1,14 трлн руб.