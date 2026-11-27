На Ставрополье обновят почти 12 км водопровода в Георгиевском округе
В Георгиевском округе продолжается второй этап капитального ремонта Обильненского группового водопровода. Работы охватят почти 12 км магистральных сетей. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Отмечается, что сети эксплуатируются более 40 лет. После завершения работ планируется повысить надежность водоснабжения для 27 тыс. жителей четырех населенных пунктов: станицы Александрийской и Подгорной, а также села Обильное и Новозаведенного. Ремонт проводит «Крайводоканал».
Работы на объекте начались в прошлом году. На первом этапе заменили более 9 км аварийных участков асбестоцементных труб на полиэтиленовые. В начале 2026 года отремонтировали еще 1 км сетей.