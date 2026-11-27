Отмечается, что сети эксплуатируются более 40 лет. После завершения работ планируется повысить надежность водоснабжения для 27 тыс. жителей четырех населенных пунктов: станицы Александрийской и Подгорной, а также села Обильное и Новозаведенного. Ремонт проводит «Крайводоканал».